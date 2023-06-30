ВОЗ может признать популярный подсластитель аспартам канцерогеном

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Эксперты ВОЗ могут объявить потенциально канцерогенным искусственный подсластитель аспартам. Предполагается, что его потребление в больших количествах связано с повышенным риском развития рака.

Международное агентство по изучению рака (IARC), входящее во Всемирную организацию здравоохранения, может объявить один из самых популярных в мире искусственных подсластителей аспартам «потенциально канцерогенным для человека». По данным агентства Reuters, заявление может последовать в июле.

Одно из последних исследований аспартама проводилось во Франции в прошлом году. Оно показало, что потребление подсластителя в больших количествах слегка повышает риск развития рака у взрослых людей. Эксперты IARC в ходе подготовки заключения изучили более 1300 научных работ на эту тему и обсудили вопрос с рядом специалистов, пишет medvestnik.ru.

Ранее ВОЗ не рекомендовала использовать подсластители, не содержащие углеводы, для контроля веса и снижения риска развития неконтагиозных заболеваний. Отмечалось, что их длительное употребление может повышать вероятность развития диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых заболеваний и смертности.

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