ВОЗ может одобрить «Спутник V» в ближайшие два месяца

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Всемирная организация здравоохранения одобрит российскую вакцину «Спутник V» в ближайшие два месяца. Об этом заявил глава аргентинской фармацевтической компании Richmond Марсело Фигейрас. По его словам, задержка может быть связана с «административными вопросами». Он подчеркнул, что «Спутник V» является эффективной вакциной, которую поставляют практически половине мира.

Новые мутации коронавируса могут значительно легче распространяться по воздуху, чем первичный штамм. Об этом говорится в исследовании американских учёных из Национального института здоровья США (NIH). При этом специалисты до сих пор не смогли вывести алгоритма распространения коронавируса. Исследователи рекомендовали в массовом порядке носить маски с дополнительным уровнем защиты в людных местах. Маска рекомендована в том числе тем, кто прошёл вакцинацию.

В Японии отменят ограничения ради эксперимента с COVID-19. Там откроют бары, театры и другие места, включая мероприятия с большим количеством людей на стадионах. В рамках эксперимента антивирусные меры будут ослаблены, если посетители докажут, что они либо полностью вакцинированы, либо предъявят доказательства отрицательного результата теста на COVID-19.

Все прибывающие в Сингапур на работу иностранцы должны быть вакцинированы от коронавируса, заявил министр здравоохранения страны. Требование начнет действовать с 7 октября и также распространяется на зарубежных студентов и членов семей иностранцев, прибывших в республику на работу.

Власти Аргентины начнут использовать китайские вакцины от коронавируса Sinopharm среди детей 3-11 лет.

Великобритания сократит «красный список» стран, гражданам которых при въезде в страну необходимо пройти десятидневный карантин. Ожидается, что из 54 стран в списке останется лишь 9: будут удалены страны популярных у британцев туристических направлений. Это Бразилия, Мексика и Южная Африка. Привитые туристы смогут при въезде в страну избежать карантина, а с 4 октября станет необязателен дорогостоящий ПЦР-анализ. Вместо него можно будет сделать только экспресс-тест, что обойдётся значительно дешевле.

В столице Румынии тысячи людей провели демонстрацию против новых коронавирусных ограничений. Протестующие, в большинстве своём без масок, собрались на площадях перед правительственными учреждениями и скандировали: «Свобода, свобода без сертификатов» и «Долой правительство». Новые меры, которые должны вступить в силу сегодня , предусматривают доступ в общественные места, такие как театры, кинотеатры, рестораны и тренажерные залы, только для людей, которые могут предъявить цифровой сертификат, подтверждающий, что они полностью вакцинированы или выздоровели. По выходным введен комендантский час для непривитых.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что все барьеры на пути к регистрации ВОЗ вакцины «Спутник V» сняты.

Производство вакцин от коронавируса и гриппа на территории Украины начнётся в следующем году, сообщил глава украинского Минздрава Виктор Ляшко. По его словам, в Харькове уже начался монтаж производственной линии. В то же время власти Киева рассматривают введение запрета на проезд в городском транспорте и посещение общественных мест для лиц, которые не прошли курс вакцинации от коронавируса. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, в киевских больницах сейчас лечатся более 1 200 пациентов с COVID-19 в тяжёлом состоянии.

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