ВОЗ: Миру угрожает эпидемия кори

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В настоящее время существует неминуемая угроза распространения кори в различных регионах мира, поскольку COVID-19 привёл к неуклонному снижению охвата вакцинацией и ослаблению эпидемического надзора за этой болезнью, говорится в совместном документе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.

Корь является одним из наиболее заразных вирусов человека, и её почти полностью можно предотвратить с помощью иммунизации. Однако для предотвращения вспышек среди населения требуется 95-процентный охват вакцинацией. В совместном отчёте ВОЗ и CDC говорится, что в 2021 году из-за препятствий, созданных пандемией COVID-19, почти 40 миллионов детей в мире пропустили дозу прививки против кори. Хотя число случаев болезни ещё не резко увеличилось по сравнению с предыдущими годами, сейчас самое время действовать, заявил агентству Reuters руководитель департамента ВОЗ по кори доктор Патрик О’Коннор.

Сочетание таких факторов, как длительные меры по социальному дистанцированию и циклический характер кори, может объяснить, почему до сих пор не произошло резкого увеличения числа случаев заболевания, несмотря на увеличивающиеся пробелы в иммунитете. Но это может быстро измениться, сказал О’Коннор, указав на высокоактивный характер передачи заболевания. ВОЗ уже зафиксировала увеличение числа крупных вспышек заболевания корью с начала года с 19 до почти 30 к сентябрю, сказал чиновник, добавив, что его особенно беспокоят районы Африки к югу от Сахары. Все случаи зафиксированы у непривитых детей, пишет rg.ru.

Заболевание часто начинается с лихорадки, а сама болезнь характеризуется сыпью, которая обычно начинает распространяться с лица и шеи через несколько дней. По данным ВОЗ, вирус может сохраняться в воздухе и на поверхностях до двух часов, а инфицированный человек способен передавать вирус до четырёх дней до и после появления сыпи. Специфических противовирусных препаратов для лечения кори не существует.

По данным ВОЗ, в 2021 году во всём мире от кори умерло около 128 тысяч человек.

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