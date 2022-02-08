ВОЗ: Мир будет ощущать последствия пандемии в течение десятилетий

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что мир будет ощущать последствия пандемии коронавируса на протяжении десятилетий. Об этом он заявил, выступая в понедельник на церемонии подписания меморандума о взаимопонимании между ВОЗ и секретариатом Содружества наций.

– Воздействие этой пандемии будет ощущаться десятилетия, особенно среди наиболее уязвимых групп, – сказал Гебрейесус.

По его словам, пишет tass.ru, чем дольше тянется пандемия, тем более серьёзными будут её последствия.

Как подчеркнул гендиректор ВОЗ, в сложившейся ситуации “исключительно важным” является взаимодействие между государствами в достижении поставленной ВОЗ цели – обеспечении охвата прививками от коронавируса не менее 70% населения во всех странах к середине 2022 года. Кроме того, такое взаимодействие требуется для укрепления систем здравоохранения и “инклюзивного экономического восстановления”.

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