ВОЗ: Мир будет ощущать последствия пандемии в течение десятилетий

ВОЗ: Мир будет ощущать последствия пандемии в течение десятилетий

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что мир будет ощущать последствия пандемии коронавируса на протяжении десятилетий. Об этом он заявил, выступая в понедельник на церемонии подписания меморандума о взаимопонимании между ВОЗ и секретариатом Содружества наций.

– Воздействие этой пандемии будет ощущаться десятилетия, особенно среди наиболее уязвимых групп, – сказал Гебрейесус.

По его словам, пишет tass.ru, чем дольше тянется пандемия, тем более серьёзными будут её последствия.

Как подчеркнул гендиректор ВОЗ, в сложившейся ситуации “исключительно важным” является взаимодействие между государствами в достижении поставленной ВОЗ цели – обеспечении охвата прививками от коронавируса не менее 70% населения во всех странах к середине 2022 года. Кроме того, такое взаимодействие требуется для укрепления систем здравоохранения и “инклюзивного экономического восстановления”.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md