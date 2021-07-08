ВОЗ: Маски снимать рано!

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Оправданный шаг или фатальная ошибка: ученые, медики и СМИ спорят об озвученном недавно решении Лондона отменить с 19 июля коронавирусные ограничения – социальное дистанцирование и маски. ВОЗ считает меру поспешной в период, когда в мире и в самой Великобритании растет число зараженных.

– Я призвал к крайней осторожности в вопросе о полной отмене социальных мер в это время. Всё это чревато последствиями, – заявил руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

В ВОЗ не устают напоминать, что пандемия далека от завершения, коронавирус мутирует и учится обходить антитела. Высокотрансмиссивный дельта-штамм стал причиной новой волны и в Европе, и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона – от Южной Кореи до Австралии. На передовой – Индонезия, там за стуки зарегистрировано рекордное число смертей (более 10 тысяч), медики проводят отбор пациентов, а власти закупают кислород за границей, передаёт euronews.com.

С начала пандемии в мире погибли 4 миллиона человек, а число случаев заражения превышает 185 миллионов. Специалисты видят выход в тотальной иммунизации населения планеты и призывают к справедливому распределению вакцин.

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