ВОЗ: коронавирус продолжит мутировать и циркулировать

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Коронавирус никуда не денется в ближайшее время, он продолжит мутировать и циркулировать в обществе. Об этом заявила в среду на брифинге эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

Вирус продолжает мутировать, в настоящее время самыми распространёнными по-прежнему остаются подварианты омикрон-штамма BA.5. Мы будем жить с этим вирусом, он никуда не денется. Но, к счастью, у нас есть методы диагностики, лечения, вакцины, которые остаются эффективными инструментами для борьбы с заболеванием, – отметила она.

Очень важно использовать эти инструменты, подчеркнула ван Керкхове.

В Северном полушарии мы видим увеличение числа случаев заражения, а в некоторых странах – увеличение числа случаев госпитализации, в том числе в отделения интенсивной терапии, и смертей, – обратила внимание эксперт.

Во многих случаях речь идёт о людях, которые не были вакцинированы или прошли неполную вакцинацию. В связи с этим она призвала продолжить усилия по вакцинации населения и усилить готовность систем здравоохранения к борьбе с новой волной заболевания, пишет стопкоронавирус.рф.

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