ВОЗ констатировала новую волну коронавируса в Европе

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о новой волне коронавируса в Европе. В организации призывают оперативно принять меры, касающиеся ношения масок и вакцинации.

Как пояснил глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге, сейчас ситуация развивается аналогично ситуации прошлого лета. Только на этот раз волна COVID-19 вызвана подвидами варианта “омикрон”, в частности BA.2 и BA.5.

Каждая доминирующая сублиния “омикрона” демонстрирует явные преимущества в передаче по сравнению с ранее циркулировавшими вирусами, – рассказал Клюге.

По данным Европейского бюро ВОЗ, за последние шесть недель число новых случаев COVID-19 в Европе утроилось. При этом только на прошлой неделе было зарегистрировано около 3 млн новых случаев – это почти половина всех новых заражений в мире, пишет rg.ru.

В ВОЗ опасаются, что интенсивность распространения коронавируса будет нарастать по мере приближения холодов.

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