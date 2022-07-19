ВОЗ констатировала новую волну коронавируса в Европе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о новой волне коронавируса в Европе. В организации призывают оперативно принять меры, касающиеся ношения масок и вакцинации.
Как пояснил глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге, сейчас ситуация развивается аналогично ситуации прошлого лета. Только на этот раз волна COVID-19 вызвана подвидами варианта “омикрон”, в частности BA.2 и BA.5.
Каждая доминирующая сублиния “омикрона” демонстрирует явные преимущества в передаче по сравнению с ранее циркулировавшими вирусами, – рассказал Клюге.
По данным Европейского бюро ВОЗ, за последние шесть недель число новых случаев COVID-19 в Европе утроилось. При этом только на прошлой неделе было зарегистрировано около 3 млн новых случаев – это почти половина всех новых заражений в мире, пишет rg.ru.
В ВОЗ опасаются, что интенсивность распространения коронавируса будет нарастать по мере приближения холодов.
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