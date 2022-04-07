ВОЗ: Комбинация «омикрон» и «дельта»-штаммов не усложняет течение болезни

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Заражение гибридом «омикрон» и «дельта»-штаммов коронавируса не влечёт за собой более тяжёлое протекание болезни. Об этом рассказала руководитель технической группы Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 Мария ван Керкхове на странице организации в Twitter.

Отмечается, что «уровень выявления» такого гибрида в мире невысок.

– Нам известно об этом рекомбинанте. Это комбинация [штаммов коронавируса] «дельта» AY4 и «омикрон» BA. Мы не видели какого-либо изменения в эпидемиологии и тяжести [протекания болезни] при этом рекомбинанте, но множество исследований ещё идут, — написала она.

По её мнению, пишет iz.ru, можно ожидать появления новых гибридов SARS-CoV-2, потому что «вирусы со временем меняются».

– Мы держим это в поле зрения и ведём мониторинг, — уверила Керкхове, подчеркнув важность проведения тестирования на ковид и усиления системы наблюдения за коронавирусной инфекцией.

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