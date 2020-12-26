ВОЗ: Каждый сотый житель Земли переболел коронавирусом

ВОЗ: Каждый сотый житель Земли переболел коронавирусом

Общее количество заразившихся коронавирусом в мире перевалило за 78,2 млн. Это означает, что всего за год более 1% населения планеты переболели новым вирусом.

Вчера во всём мире было выявлено 655 000 новых случаев COVID-19. Так, был преодолён порог в 78 млн случаев заболевания на планете. Это означает, что каждый сотый житель Земли переболел коронавирусом (на данный момент численность населения Земли составляет 7,8 млрд).

Число жертв новой инфекции в мире достигло 1,74 млн человек.

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