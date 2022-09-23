ВОЗ: Каждые две секунды от неинфекционных заболеваний умирает один человек

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Неинфекционные заболевания, от болезней сердца до рака и диабета, «обогнали» инфекционные заболевания в качестве ведущих причин смерти в мире, говорится в новом докладе Всемирной организации здравоохранения.

По данным ВОЗ, неинфекционные заболевания представляют собой одну из самых серьёзных проблем здравоохранения и развития в этом столетии. Каждые две секунды от неинфекционных заболеваний умирает один человек в возрасте до 70 лет.

Основными неинфекционными заболеваниями являются сердечно-сосудистые заболевания, такие как болезни сердца и инсульт, а также рак, диабет, хронические респираторные заболевания и психические расстройства. Вместе они уносят 41 миллион жизней каждый год и являются причиной почти трёх четвертей смертей в мире.

В докладе ВОЗ представлены экономически эффективные меры, применимые во всём мире, которые могут снизить эти показатели, спасти жизни и сэкономить деньги.

Этот доклад – напоминание об истинных масштабах угрозы, которую представляют неинфекционные заболевания и соответствующие факторы риска, – сказал глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Он призвал мировых лидеров принять срочные меры по борьбе с неинфекционными заболеваниями, пишет news.un.org.

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