ВОЗ изучает потенциально опасный вариант коронавируса “Му”

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Всемирная организация здравоохранения внимательно присматривается к новому варианту коронавируса под названием “Му”. Он внесен в список “вариантов, представляющих интерес”. В ВОЗ опасаются, что новый вариант может частично ускользнуть от иммунитета, выработанного людьми в результате перенесенной инфекции или вакцинации.

Вариант “Му”, также известный как B.1.621, был добавлен в список наблюдения ВОЗ 30 августа после того, как был обнаружен в 39 странах. Ученые изучают мутации, которые могут сделать “Му” менее восприимчивым к иммунной защите, которую многие приобрели, передаёт euronews.com.

Согласно еженедельному бюллетеню ВОЗ о пандемии, новый вариант “имеет совокупность мутаций, указывающих на потенциальные свойства иммунного ускользания”. Предварительные данные показывают, что он может уклоняться от иммунной защиты аналогично бета-варианту, впервые обнаруженному в Южной Африке.

Вариант “Му” был впервые обнаружен в Колумбии в январе 2021 года. С тех пор во всем мире были зарегистрированы немногочисленные случаи заражений им. За пределами Южной Америки “Му” был зафиксирован в Великобритании, Евросоюзе, США и Гонконге. Хотя этот вариант составляет менее 0,1% случаев заражения COVID-19 во всем мире, он может набирать популярность в Колумбии и Эквадоре, где на него приходится 39% и 13% случаев заражения соответственно.

Ученых особенно интересует, является ли вариант “Му” более заразным или может вызывать более серьезные заболевания, чем дельта-вариант, который преобладает в большей части мира.

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