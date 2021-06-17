ВОЗ изучает опасный штамм COVID-19 из Латинской Америки

ВОЗ изучает опасный штамм COVID-19 из Латинской Америки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изучает вариант коронавируса, впервые выявленный в Латинской Америке и получивший название “лямбда”.

Эксперты ВОЗ не исключают, что он может быть заразнее обычного вируса и представляют большую угрозу иммунной системе человека. Однако пока точного заключения на этот счет нет, передаёт dw.com.

Мутация была выявлена впервые в Перу в августе 2020 года, 81% всех зарегистрированных в стране случаев заражения приходятся на этот вариант. В Аргентине и Чили эта доля равна примерно одной трети.

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