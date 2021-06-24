ВОЗ изменила рекомендации по вакцинации детей и подростков от COVID-19

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила рекомендации по вакцинации от коронавирусной инфекции, добавив пункт, касающийся детей и подростков.

Обновленный вариант размещён на официальном сайте ВОЗ, передаёт tass.ru.

У детей и подростков, как правило, заболевание протекает в более лёгкой форме по сравнению со взрослыми, поэтому, если они не входят в группу с более высоким риском тяжёлого течения коронавируса, вакцинировать их [можно] не так срочно, как пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников, – говорится в документе.

При этом в нём подчёркивается, что необходимы дополнительные данные по использованию различных вакцин против коронавируса среди детей, чтобы дать общие рекомендации по вакцинации среди младших возрастных групп.

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