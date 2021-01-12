ВОЗ исключает появление коллективного иммунитета к COVID-19 в текущем году

0

Коллективный иммунитет к коронавирусу не появится в 2021 году, даже несмотря на начавшуюся в ряде стран вакцинацию. С таким заявлением выступила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.

Даже когда вакцины начнут защищать наиболее уязвимых людей, мы не сможем достичь какого-либо уровня популяционного иммунитета в 2021 году, — сказала Сваминатан.

По её словам, пишет rbc.ru, если коллективный иммунитет появится в нескольких странах, это не защитит людей по всему миру.

В то же время эксперт заявила, что в разработке вакцин был достигнут невероятный прогресс.

Ещё год назад никто не мог представить, что у нас будет не одна, а сразу несколько вакцин от коронавируса. И они поступят во все страны, но мы должны быть терпеливыми, — сказала Сумия Сваминатан.

По прогнозу аналитиков, коллективный иммунитет к коронавирусу начнёт формироваться в мире только к концу 2021 года: в последние три месяца этого года.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.