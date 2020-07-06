ВОЗ и ООН высоко оценивают борьбу молдавского Минздрава с коронавирусом

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Премьер-министр Ион Кику встретился сегодня с главой регионального бюро ВОЗ Игорем Поканевичем и постоянным координатором ООН в Республике Молдова Саймоном Спрингеттом. В центре дискуссии были развитие эпидемиологической ситуации в Республике Молдова и регионе, а также эффективность мер по предотвращению распространения инфекции.

Развитие пандемии COVID-19 во всем мире беспокоит специалистов и показывает, что необходимы общественные образовательные меры. Распространение инфекции определяется неосторожным поведением людей, а для предотвращения передачи заболевания необходимо принять нормы, рекомендованные эпидемиологами на уровне общества, считают участники встречи.

Руководитель бюро ВОЗ отметил уменьшение числа подтвержденных случаев заражения и снижение уровня заражаемости. Игорь Поканевич и Саймон Спрингетт назвали эффективной деятельность Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты по борьбе с пандемическим кризисом и заявили о своей готовности продолжать оказывать поддержку системе здравоохранения Республики Молдова. Отмечалась компетентность молдавских врачей и то, как они выполняют свою работу, пишет moldpres.md.

В то же время Ион Кику поблагодарил Всемирную организацию здравоохранения и Организацию Объединенных Наций за поддержку, оказанную Республике Молдова в процессе управления эпидемиологической ситуацией.

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