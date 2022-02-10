ВОЗ: Европа могла подойти к новой фазе пандемии

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Высокая контагиозность и менее тяжёлое течение болезни при «омикрон»-штамме коронавируса может свидетельствовать о том, что Европейский регион подошёл к новой фазе пандемии. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

По её словам, пишет gazeta.ru, в странах, где уровень вакцинации достаточно высокий, рост заболевших «омикрон»-штаммом не ведёт к такой нагрузке на системы здравоохранения, как при предыдущих вариантах вируса. Она отметила, что большинство из тех, кто нуждается в госпитализации, не были привиты.

Если мы быстро увеличим охват вакцинацией в странах, где она отстаёт, вполне вероятно, что мы сможем положить конец острой фазе пандемии в 2022 году. Это будет означать, что мы сможем сосредоточиться на управлении потенциальными всплесками в будущем с помощью более целенаправленных мер. Однако дальнейшие варианты и мутации вируса всегда возможны, и к этому следует быть готовыми, — сказала представитель ВОЗ.

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