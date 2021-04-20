ВОЗ допустила неуязвимость некоторых мутаций коронавируса для вакцин

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Некоторые из мутаций COVID-19 могут быть значительными и не поддаваться вакцинам. Об этом заявилив в российском офисе Всемирной организации здравоохранения со ссылкой на оценку от Европейского бюро организации.

Там подчеркнули важность прививок: они помогают сократить число заражений, пишет ria.ru.

Чем больше времени уходит на вакцинацию наиболее подверженных риску людей во всем мире, тем больше возможностей мы даём вирусу для изменения и мутаций, — говорится в заявлении.

В ВОЗ отметили необходимость снизить передачу инфекции во всех странах, “поскольку она сама по себе не будет уменьшаться без применения активных мер”. В большинстве государств уровень заболеваемости коронавирусом очень высок, а по Европе распространяются штаммы, которые вызывают озабоченность у организации.

Мы продолжаем узнавать и собирать данные об их возможном воздействии. Хотя текущие данные свидетельствуют о том, что некоторые варианты распространяются быстрее, нельзя забывать, что сам по себе COVID-19 уже является серьёзным заболеванием и необходимо применять все необходимые меры для контроля его распространения, — пояснили в ВОЗ.

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