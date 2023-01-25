ВОЗ до конца недели определит новый статус COVID-19

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Комитет Всемирной организации здравоохранения соберётся на этой неделе, чтобы определить, должен ли COVID-19 сохранить статус глобальной пандемии. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Почти ровно через 3 года после объявления чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения международного значения (пандемия – ред.), нашего наивысшего уровня готовности, на этой неделе Комитет по чрезвычайным ситуациям в связи с COVID-19 соберётся, чтобы обсудить, по-прежнему ли текущая ситуация представляет собой глобальную чрезвычайную ситуацию, – сказал он.

Глава ВОЗ добавил, что, не предполагая, какое решение будет принято, его по-прежнему беспокоит рост числа смертей и ситуация во многих странах, пишет ria.ru.

По состоянию на 15 января 2023 года, во всём мире было зарегистрировано более 662 миллионов подтверждённых случаев ковида и более 6,7 миллионов смертей.

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