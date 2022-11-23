ВОЗ даст оспе обезьян новое название

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует переименовать оспу обезьян в MPOX, пишет газета Politico со ссылкой на три знакомых с обсуждением вопроса источника. По данным издания, так организация хочет убрать стигму с этого вируса.

По словам источников, такое решение было принято в связи с тем, что нынешнее название болезни мешает проведению вакцинации и усугубляет стигматизацию цветных людей.

Вопрос о переименовании вируса обсуждается с лета. В июне генеральный директор ВОЗ говорил, что организация хочет изменить название на «менее стигматизирующее». До этого о смене названия оспы обезьян попросила группа учёных. Они указывали, что название вируса (его так назвали ещё в 1953 году) не соответствует требованиям ВОЗ. В частности, они отмечали необходимость избегать в названиях болезней географических регионов и наименований животных, пишет kommersant.ru.

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