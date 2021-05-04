ВОЗ даст оценку «Спутнику V» этим летом

ВОЗ даст оценку «Спутнику V» этим летом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) даст оценку российской вакцине от коронавируса «Спутник V» летом. Об этом заявила эксперт организации Марианджела Симао.

По её словам, ВОЗ рассчитывает «провести оценку вакцины в конце июня или, вероятно, в июле». Она отметила, что для этого нужно полное досье по препарату, а также его соответствие критериям для проведения клинических испытаний и производства, пишет lenta.ru.

Симао отметила в настоящее время у организации нет полного досье по российскому препарату.

Но это, как мы называем, предоставление данных в процессе. А потому производитель может добавлять информацию в процессе, когда уже идёт оценка, — сказала она.

Эксперт добавила, что команда ВОЗ уже две недели находится в России и проводит оценку клинических испытаний «Спутника V». Кроме того, сотрудники в ближайшее время начнут инспектировать производства. Отмечается, что этот процесс будет проходить с 10 мая по первую неделю июня. В общей сложности планируется изучить пять производств.

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