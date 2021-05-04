ВОЗ даст оценку «Спутнику V» этим летом

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) даст оценку российской вакцине от коронавируса «Спутник V» летом. Об этом заявила эксперт организации Марианджела Симао.

По её словам, ВОЗ рассчитывает «провести оценку вакцины в конце июня или, вероятно, в июле». Она отметила, что для этого нужно полное досье по препарату, а также его соответствие критериям для проведения клинических испытаний и производства, пишет lenta.ru.

Симао отметила в настоящее время у организации нет полного досье по российскому препарату.

Но это, как мы называем, предоставление данных в процессе. А потому производитель может добавлять информацию в процессе, когда уже идёт оценка, — сказала она.

Эксперт добавила, что команда ВОЗ уже две недели находится в России и проводит оценку клинических испытаний «Спутника V». Кроме того, сотрудники в ближайшее время начнут инспектировать производства. Отмечается, что этот процесс будет проходить с 10 мая по первую неделю июня. В общей сложности планируется изучить пять производств.

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