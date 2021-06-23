ВОЗ дала рекомендации путешественникам на фоне растущей заболеваемости COVID-19

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Людям, которые хотят отправиться в путешествие, необходимо тщательно взвесить, насколько это им необходимо. Такие рекомендации дал представитель Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пишет lenta.ru.

Путешествия и массовые мероприятия могут увеличить риск заражения и распространения COVID-19. От вашего решения зависит окончание этой пандемии, — подчеркнули в ВОЗ.

Если человек всё же решится на поездку, то ему надо соблюдать все необходимые меры предосторожности. В организации отметили, что риски заражения возрастают в летний период: больше скопления людей и массовых мероприятий, повышается мобильность населения, проходят крупные фестивали и спортивные мероприятия. Из-за этого особенно важно чаще мыть руки, соблюдать физическую дистанцию и носить маски. Кроме того, нужно по возможности избегать встреч в помещениях и многолюдных местах.

ВОЗ также призывает всех и везде делать прививки, как только у вас появится такая возможность, — подчеркнули в организации.

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