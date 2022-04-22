ВОЗ дала рекомендации по лечению COVID-19 в лёгкой и умеренной формах

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Всемирная организация здравоохранения порекомендовала препараты нирматрелвир и ритонавир для лечения ковида в лёгкой и умеренной формах у пациентов с высоким риском развития тяжёлого заболевания. ВОЗ отметила, что эта рекомендация основана на результатах двух медицинских исследований с участием более 3 тыс. пациентов.

– ВОЗ настоятельно рекомендовала нирматрелвир и ритонавир, поступающие в продажу под названием Paxlovid, для пациентов с лёгким и умеренным COVID-19, подвергающихся наиболее высокому риску госпитализации, – говорится в сообщении.

По словам организации, этот препарат “на настоящий момент является наилучшим выбором терапии” для пациентов с высоким риском развития тяжёлого заболевания, включая невакцинированных, а также лиц старшего возраста и тех, у кого ослаблен иммунитет.

В организации пояснили, что речь идёт о пероральном противовирусном лекарстве американской компании Pfizer, которое представляет собой комбинацию нирматрелвира и ритонавира. Исследования показали, что приём этого лекарства снижает риск госпитализации на 85%. Вместе с тем ВОЗ не советует принимать нирматрелвир и ритонавир пациентам из группы “низкого риска”, поскольку в таком случае, согласно исследованиям, польза от этого лекарства “незначительная”.

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