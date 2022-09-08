ВОЗ: COVID-19 просто так не исчезнет

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Ежедневное число зарегистрированных в мире случаев заболевания и смерти от COVID-19 продолжает сокращаться. Об этом сообщил Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве.

– Это очень обнадёживает. Но нет никакой гарантии, что эти тенденции сохранятся. Самое опасное сейчас – надеяться, что они сохранятся, – отметил Гебрейесус‎.

Число еженедельно регистрируемых смертей сократилось более чем на 80 процентов с февраля, но даже при таком снижении на прошлой неделе от COVID-19 каждые 44 секунды умирал один человек, подчеркнул глава ВОЗ.

– Возможно, вы уже устали слышать, что пандемия ещё не закончилась. Но я буду повторять это до тех пор, пока это не произойдёт. Этот вирус просто так не исчезнет, – добавил он, пишет news.un.org.

ВОЗ по-прежнему рекомендует всем странам продолжать применять необходимые медико-санитарные меры, проводить тестирование, исследования и целевую вакцинацию, если прививки доступны.

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