ВОЗ: COVID-19 будет последней пандемией в истории человечества

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Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что COVID-19 будет последней пандемией в истории человечества.

– Совершенно ясно, что коронавирус станет последней пандемией в истории человечества. Эта напасть больше, чем просто кризис здравоохранения. Она разрушила жизни и благополучие людей. Коронавирус унёс жизни более 6 млн человек. Нарушена работа систем здравоохранения, впервые в этом веке произошёл рост числа людей на планете, живущих в абсолютной нищете, – сообщил глава ВОЗ, пишет rg.ru.

С начала пандемии в мире зафиксировали свыше 482 млн заражений коронавирусом.

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