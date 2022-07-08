ВОЗ: Число людей, заражённых оспой обезьян, выросло на 77% с прошлой недели

0

С начала текущей недели в мире выявлено более двух с половиной тысяч новых случаев заражения оспой обезьян у людей. Это на 77% больше, чем за предыдущую неделю. Такие подсчёты приводит в своём традиционном эпидемиологическом бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

К странам, ранее фигурировавшим в бюллетенях ВОЗ, добавилось девять новых. Теперь их число достигло 59, передаёт rg.ru.

Из хороших новостей – в десяти странах, где заболевание было зарегистрировано ранее, новых случаев за минувшие три недели не выявлено. В ВОЗ этот период, правда, называют максимально длительным инкубационным периодом.

По данным организации, больше всего заражений зафиксировано в Европе – 4920 случаев. На втором месте Америка – 902 случая и Африка -173. Три смертельных случая от заражения оспой зафиксировано в африканском регионе.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.