ВОЗ: Число детей с неясным гепатитом выросло до 650 в 33 странах

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До сих пор медики не могут понять причину возникновения острого гепатита невыясненной этиологии у детей, сообщили в ВОЗ.

Во всемирной организации уточнили, что, начиная с 5 апреля, когда был зарегистрирован первый такой случай, число детей, у которых в результате заболевания развивается острая печёночная недостаточность, требующая в ряде случаев пересадки печени, достигло уже 650 человек в 33 странах, пишет rg.ru.

Этиология этого тяжёлого острого гепатита остаётся неизвестной и находится в стадии расследования; случаи являются клинически тяжёлыми, и у большей доли детей развивается острая печёночная недостаточность (по сравнению с предшествующими эпизодами возникновения острого гепатита неизвестной этиологии у детей). ВОЗ оценивает риск на глобальном уровне как умеренный, – говорится в сообщении ВОЗ.

По состоянию на 26 мая 2022 года в ВОЗ поступили сообщения о 650 случаях непонятного тяжело протекающего гепатита у детей, и ещё 99 случаев находятся на стадии классификации. Большинство детей заболели в 22 странах Европы. При этом заболевание встречается на всех континентах.

Из 650 вероятных случаев по меньшей мере 38 (6%) детям потребовалась трансплантация, а 9 заболевших (1%) спасти не удалось. В основном заболевают малыши: три четверти (75,4%) случаев заболевания приходится на возраст до 5 лет.

Медики пытаются понять причину заболевания, но однозначного ответа до сих пор получить не удаётся.

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