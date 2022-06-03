ВОЗ: Более двух третей населения планеты имеют антитела против COVID-19

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Всемирная организация здравоохранения заявила в четверг, что более двух третей населения мира, вероятно, имеют значительное количество антител против COVID-19, будь то после вакцинации или естественного заражения.

Показатель серопревалентности – количества людей, у которых вырабатываются антитела, – вырос до 67 процентов. В феврале 2021 года он составлял всего 16 процентов, уточняет ВОЗ на основе нескольких международных исследований. Из-за прогрессирования более заразного “омикрон”-варианта эта цифра, вероятно, даже выше, отмечает агентство Belga.

Согласно ряду исследований, наилучшую защиту от тяжёлых форм COVID-19 имеют люди, которые уже были инфицированы и вакцинированы. Однако неизвестно, относится ли это наблюдение к новым вариантам инфекции.

Данные также показывают, что серопревалентность ниже у детей в возрасте до 9 лет и у взрослых старше 60 лет по сравнению с людьми в возрасте от 20 лет, уточняет ВОЗ. Со временем количество антител уменьшается. По данным медицинского агентства ООН, на это влияют несколько факторов. Будущие исследования должны определить, насколько быстро снижается эта защита, пишет rg.ru.

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