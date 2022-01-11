ВОЗ: более 50% населения Европы заразится «омикрон»-штаммом в ближайшие недели

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Более 50% населения Европы подвергнется заражению штаммом коронавируса «омикрон» в ближайшие шесть-восемь недель. Такое предположение высказал глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

Эксперт прокомментировал данные Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Вашингтонском университете. Клюге отметил, что сейчас 50 из 53 стран Европы и Центральной Азии сообщили о случаях заболевания «омикроном».

По его словам, пишет gazeta.ru, этот вид COVID-19 быстро становится доминирующим в Западной Европе и сейчас стремительно распространяется на Балканах.

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