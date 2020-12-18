Вотум недоверия правительству Кику провалится, – Додон (ВИДЕО)

0

Глава государства уверен, что у оппозиции нет ни единого шанса отправить кабинет министров в отставку. Игорь Додон полагает, что на посвящённом этому вопросу заседании парламента даже не будет необходимого кворума. Об этом он заявил в рамках нового выпуска своего видеоблога.

– Этот вотум недоверия провалится. Что будет до него и что после – я пока не буду раскрывать скобки, всё увидите на следующей неделе. А она будет очень и очень интересной, – сказал он.

Игорь Додон также в очередной раз повторил, что после инаугурации всю ответственность за ситуацию в стране будет нести Майя Санду.

Напомним, в среду депутаты ПДС, ППДП и ДПМ зарегистрировали в парламенте вотум недоверия правительству Иона Кику. Его рассмотрят на специальном заседании законодательного органа – предположительно, на следующей неделе.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.