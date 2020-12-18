Вотум недоверия правительству Кику провалится, – Додон (ВИДЕО)

Вотум недоверия правительству Кику провалится, – Додон (ВИДЕО)

Глава государства уверен, что у оппозиции нет ни единого шанса отправить кабинет министров в отставку. Игорь Додон полагает, что на посвящённом этому вопросу заседании парламента даже не будет необходимого кворума. Об этом он заявил в рамках нового выпуска своего видеоблога. 

– Этот вотум недоверия провалится. Что будет до него и что после – я пока не буду раскрывать скобки, всё увидите на следующей неделе. А она будет очень и очень интересной, – сказал он. 

Игорь Додон также в очередной раз повторил, что после инаугурации всю ответственность за ситуацию в стране будет нести Майя Санду.

Напомним, в среду депутаты ПДС, ППДП и ДПМ зарегистрировали в парламенте вотум недоверия правительству Иона Кику. Его рассмотрят на специальном заседании законодательного органа – предположительно, на следующей неделе.

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