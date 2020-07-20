Вотум недоверия правительству Кику может быть рассмотрен в парламенте сегодня

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В 10.00 соберутся члены Постоянного бюро парламента. Они обсудят предложение провести сегодня заседание законодательного органа для обсуждения вотума недоверия правительству Иона Кику, выдвинутого на прошлой неделе оппозицией. Об этом на брифинге для прессы заявил сам премьер.

– Если правительство будет отправлено в отставку и станет временно исполняющим обязанности, это сильно ограничит нашу деятельность. Например, в среду мы не сможем подписать соглашение с ЕС о предоставлении макрофинансовой помощи на 100 млн евро, а также меморандум с МВФ. Не сможем принять и другие решения. Поэтому, от того, что будет сегодня в парламенте, будет зависеть наша дальнейшая деятельность, – сказал он.

Напомним, вотум недоверия правительству Иона Кику изначально выдвинула ППДП. Инициативу отставки кабинета министров поддержали ПДС, “Про-Молдова” и “Шор”.

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