Вот так сюрприз: сельчанин косил траву и наткнулся на гранаты

Вот так сюрприз: сельчанин косил траву и наткнулся на гранаты

Житель села Протягайловка убирал на своём земельном участке, когда заметил в траве свёрнутый полиэтиленовый пакет. Внутри лежали металлические предметы, похожие на гранаты. О находке мужчина сообщил в милицию. 

Как пишет mvdpmr.org, с места происшествия были изъяты три гранаты, а также три запала. Специалисты определили: найденные гранаты в боеспособном состоянии.

Взрывные устройства были переданы группе сапёров для дальнейшей утилизации.

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