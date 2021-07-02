Вот так сюрприз: сельчанин косил траву и наткнулся на гранаты

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Житель села Протягайловка убирал на своём земельном участке, когда заметил в траве свёрнутый полиэтиленовый пакет. Внутри лежали металлические предметы, похожие на гранаты. О находке мужчина сообщил в милицию.

Как пишет mvdpmr.org, с места происшествия были изъяты три гранаты, а также три запала. Специалисты определили: найденные гранаты в боеспособном состоянии.

Взрывные устройства были переданы группе сапёров для дальнейшей утилизации.

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