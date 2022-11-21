“Вот так Думитру начинает первый день в Министерстве экономики”: Алайба получил травму в “нелепейшей аварии”

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Новоиспечённый министр экономики Думитру Алайба вчера утром оказался в “скорой”. “Попал в нелепейшую аварию”, – сообщил Алайба на своей странице в соцсети, опубликовав снимок из больницы с повязкой на голове.

Несмотря на травму, запланированные на этой неделе встречи министр решил не отменять, но предупредил, что появится на них в таком виде.

– Вот так начинает Думитру первый день в Министерстве экономики. Можно сказать, с правой ноги! – написал Алайба.

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