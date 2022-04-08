Вот незадача: водитель узнал на границе, что его авто в розыске

Вот незадача: водитель узнал на границе, что его авто в розыске

Инцидент произошёл на КПП “Леушены”.

На въезде в страну пограничники остановили 31-летнего жителя Кишинёва. Он был за рулём Mercedes Sprinter. В ходе проверки документов оказалось, что автомобиль находится в розыске властями Германии и числится как угнанный.

Водитель рассказал, что купил транспортное средство в Румынии со всем пакетом документов, однако не успел их проверить. Автомобиль конфисковали до выяснения обстоятельств.

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