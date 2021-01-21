Восточный вектор будет приоритетным: готовится к принятию новая Политическая программа ПСРМ

Восточный вектор будет приоритетным: готовится к принятию новая Политическая программа ПСРМ

В ближайшее Партия социалистов примет новую Политическую программу. Об этом на своей странице в соцсети сообщил председатель формирования Игорь Додон.  

Лидер ПСРМ отметил, что во внешнеполитическом разделе документа восточный вектор будет указан в качестве приоритетного, что будет предполагать развитие более тесных отношений с Россией, другими странами-членами Евразийского экономического союза и Китаем.

Другие подробности пока не сообщаются.

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