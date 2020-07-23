Восстановление промышленности и решение проблемы водоснабжения Глодян – в поле зрения правительства (ВИДЕО)

Вопрос водоснабжения обсудил сегодня Ион Кику с примарами населенных пунктов Глодянского района. Глава правительства отметил, что это – наиболее острая проблема в данном регионе, и подчеркнул, что кабинет министров приложит все усилия для ее решения.
Стороны обсудили также и другие вопросы – ситуацию в сельском хозяйстве и индустриализацию Глодян. Премьер выразил надежду на то, что с появлением в этом районе промышленной платформы положение дел изменится в лучшую сторону.
В поле зрения участников встречи были также ремонт дорог и ситуация с пандемией.
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