Восстановление экономики, создание рабочих мест и реализация социальной политики – приоритеты для коммунистов и социалистов, – Додон (ФОТО, ВИДЕО)

Восстановление экономики, создание рабочих мест и реализация социальной политики – приоритеты для коммунистов и социалистов, – Додон (ФОТО, ВИДЕО)
Игорь Додон провёл встречу с работниками крупнейшего производителя хлебобулочных изделий в Республике Молдова с более чем 70-летней историей – S.A. Franzeluţa. Участники беседы обсудили вопросы улучшения экономического и делового климата в нашей стране, необходимость реализации инфраструктурных проектов, а также проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются граждане. Кроме того, они затронули различные темы, связанные с социальной политикой, продвигаемой Блоком коммунистов и социалистов, и их видением улучшения качества жизни граждан. 

Председатель ПСРМ поблагодарил коллектив комбината «Franzeluța» за усилия и ежедневный труд – выпечку хлеба для наших граждан. Он отметил при этом, что стратегические предприятия, такие как «Franzeluța», составляют основу экономики Молдовы и останутся в дальнейшем столпами процветания страны.
– Подчеркнул, что восстановление экономики, привлечение иностранных инвесторов, создание рабочих мест, реализация социальной политики – это приоритеты для коммунистов и социалистов. Вместе мы победим! – добавил Игорь Додон. 

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