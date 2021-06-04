Восстановление экономики, создание рабочих мест и реализация социальной политики – приоритеты для коммунистов и социалистов, – Додон (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон провёл встречу с работниками крупнейшего производителя хлебобулочных изделий в Республике Молдова с более чем 70-летней историей – S.A. Franzeluţa. Участники беседы обсудили вопросы улучшения экономического и делового климата в нашей стране, необходимость реализации инфраструктурных проектов, а также проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются граждане. Кроме того, они затронули различные темы, связанные с социальной политикой, продвигаемой Блоком коммунистов и социалистов, и их видением улучшения качества жизни граждан.