Восстановлена крыша дома на Буюканах со сгоревшей мансардой. Чебан: Все данные жильцам обещания выполнены!

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Примария Кишинёва оперативно, комплексно и в обещанном объёме оказала помощь жителям дома по адресу улица И. Пеливан, 17/3, где в октябре 2021 года полностью сгорела мансарда.

Об этом заявил генеральный примар муниципия Ион Чебан, проинспектировавший данный объект. Он заметил, что сама мансарда не была восстановлена, а 20 семей из мансардных квартир получили деньги от примарии Кишинёва, чтобы иметь возможность приобрести жильё.

Материальную помощь от примарии для возмещения ущерба, причинённого пожаром, получили в общей сложности 90 семей. На каждую из 20 семей, живших в мансардных квартирах, выделено по 9000 леев за м² жилья и по 50 тысяч леев на дополнительные расходы.

Семьям, проживающим в квартирах 5-го и нижних этажей, были предоставлены материальные средства в соответствии с ущербом, оценённым комиссией. Всего из резервного фонда примарии было выделено около 12 млн леев.

Согласно решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям муниципия Кишинёв, для восстановления крыши Управление жилищно-коммунального хозяйства было уполномочено заключать экстренные договоры на работы по сносу повреждённой структуры мансарды, а также на проектирование и работы по ремонту крыши жилого дома.

Работы были проведены оперативно, в установленные сроки и согласно смете расходов, с учётом времени года. Впервые примария Кишинёва оказала помощь всем пострадавшим семьям. Всё было сделано оперативно, и обещания были выполнены! – подчеркнул градоначальник.

На строительство крыши было потрачено около 3 млн 900 тыс. леев.

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