Восстановлен кинотеатр под открытым небом в лесопарке «Бутояш» (ФОТО)

0

В лесопарке «Бутояш» отремонтирован кинотеатр под открытым небом.

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

Для многих это место является значимым, в связи с этим поступали просьбы восстановить объект. Также есть желающие показывать фильмы под открытым небом, и жители Кишинёва, в свою очередь, поддерживают эту идею. Кроме того, ведутся работы по обустройству пешеходных аллей у входа в парк, – рассказал глава муниципия.

В прошлом году на первом этапе работ была построена 2-километровая аллея от улицы Парис до улицы Л. Деляну, которая, к тому же, была освещена.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.