Воспользовался ситуацией: несовершеннолетний гость украл у уснувшего сельчанина телефон

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За помощью к правоохранителям обратился 63-летний житель Слободзейского района. Пояснил: в апреле у него похитили телефон. В краже он подозревал соседа.

В тот день 17-летний юноша заглянул в гости не с пустыми руками. Мужчина пустил парня к себе в дом. Хозяин потихоньку выпивал, а потом уснул. Проснувшись, не нашёл мобильный телефон. Просил молодого человека вернуть гаджет, однако тот отрицал свою причастность к происшедшему.

Участковый быстро установил, что пропавший телефон находится у товарища того самого молодого человека. Мобильный был изъят, пишет mvdpmr.org.

Проводится проверка, уточняются все обстоятельства случившегося.

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