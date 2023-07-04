Воспользовался ситуацией: несовершеннолетний гость украл у уснувшего сельчанина телефон

За помощью к правоохранителям обратился 63-летний житель Слободзейского района. Пояснил: в апреле у него похитили телефон. В краже он подозревал соседа.
В тот день 17-летний юноша заглянул в гости не с пустыми руками. Мужчина пустил парня к себе в дом. Хозяин потихоньку выпивал, а потом уснул. Проснувшись, не нашёл мобильный телефон. Просил молодого человека вернуть гаджет, однако тот отрицал свою причастность к происшедшему.
Участковый быстро установил, что пропавший телефон находится у товарища того самого молодого человека. Мобильный был изъят, пишет mvdpmr.org.
Проводится проверка, уточняются все обстоятельства случившегося.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии
Sorry, comments are closed for this post.