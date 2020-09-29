Воспользовался невнимательностью продавца и украл телефон: в столице поймали рецидивиста (ВИДЕО)

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Полицейские задержали 44-летнего жителя столицы, подозреваемого в краже. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений.

По данным полиции, в конце августа подозреваемый зашел в магазин на улице Молдовица и, воспользовавшись невнимательностью продавца, украл с полки телефон марки Samsung. После этого злоумышленник скрылся в неизвестном направлении. Ущерб, нанесенный потерпевшей, составил 2 400 леев.

В ходе расследования подозреваемый был идентифицирован и задержан. На допросе он признал свою вину. Мужчине грозит штраф в размере до 67 500 леев, исправительные работы на срок от 180 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

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