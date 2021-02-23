Воспользовался невнимательностью продавца и украл телефон: момент попал на камеру (ВИДЕО)

Воспользовался невнимательностью продавца и украл телефон: момент попал на камеру (ВИДЕО)

Сотрудники инспектората полиции сектора Буюканы задержали 26-летнего жителя коммуны Бубуечь, подозреваемого в краже телефона из магазина. 

По данным пресс-службы столичной полиции, инцидент произошёл 7 февраля. Мужчина зашёл в магазин и сказал продавцу, что хочет купить телефон. Ему показали несколько моделей, после чего “клиент” заявил, что якобы определился и выбрал телефон Samsung M51. В это время в магазин зашли другие покупатели. Мужчину попросили подождать немного для того, чтобы обслужить их. Воспользовавшись невнимательностью продавца, вор засунул телефон в карман и спешно покинул магазин. Ущерб составил 7 700 леев. 

Момент кражи попал на камеру видеонаблюдения. В результате следственных мероприятий подозреваемого идентифицировали и задержали. Во время допроса мужчина признал свою вину.

Возбуждено уголовное дело. Виновному грозит штраф в размере до 67 500 леев, исправительные работы на срок от 180 до 240 часов или до 4 лет тюрьмы.

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