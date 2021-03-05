В столице разыскивают мужчину, укравшего снятые в банкомате деньги

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Инспекторат полиции сектора Буюканы разыскивает мужчину с фотографии, подозреваемого в краже.

По данным пресс-службы столичной полиции, инцидент произошёл 22 декабря на улице Каля Ешилор. 50-летняя женщина пыталась снять с банковской карты денежные средства, но банкомат несколько раз сообщил о сбое операции, поэтому она не стала ждать.

За происходившим со стороны наблюдал мужчина. Сразу после того, как женщина ушла, банкомат выдал деньги. Клиентке позвонили из банка и сообщили, что желаемая сумма была выдана. Вернувшись к банкомату, владелица не нашла своих денег – их успел забрать “зритель”.

Сумма ущерба составила 2 800 леев. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Виновному грозит штраф в размере до 67 500 леев, исправительные работы на срок от 120 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

Всех, кто узнал разыскиваемого, просят звонить по номерам: 069144029 или 062102757. Конфиденциальность источников информации гарантируется.

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