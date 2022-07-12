Воспользовался моментом: в столице мужчина средь бела дня украл телефон (ВИДЕО)

Воспользовался моментом: в столице мужчина средь бела дня украл телефон (ВИДЕО)

Сотрудники полиции задержали 28-летнего жителя Криулян, подозреваемого в краже телефона из автосервиса. Момент преступления попал на камеру видеонаблюдения. 

По данным полиции, подозреваемый зашёл в автосервис, когда двери были открыты, и украл телефон, который лежал на столе. В результате следственных мероприятий мужчина был задержан. Выяснилось, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит штраф в размере до 67 500 леев, исправительные работы или до 4 лет лишения свободы.

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