Воспользовался моментом: в Бендерах вор обчистил кассу, пока продавец отошла

Воспользовался моментом: в Бендерах вор обчистил кассу, пока продавец отошла

Правоохранители получили заявление от продавца на бендерском рынке. Женщина сообщила: из кассы исчезли деньги.

Выяснить обстоятельства преступления помогли записи с камер видеонаблюдения, пишет mvdpmr.org. Как оказалось, реализатор ненадолго отлучилась с рабочего места, магазин оставила открытым. Ситуацией воспользовался посторонний мужчина: он перелез через прилавок и забрал деньги из кассы.

Злоумышленником оказался 38-летний ранее судимый горожанин, состоящий на учёте как лицо, употребляющее наркотические средства. Подозреваемого задержали, проводится проверка.

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