Воспользовался моментом: полиция ищет мужчину, укравшего деньги с чужой карты (ВИДЕО)

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Сотрудники ИП сектора Центр разыскивают мужчину, подозреваемого в краже.

Инцидент произошёл 9 апреля у банкомата на улице Миорица. 41-летний мужчина пытался снять деньги с карты, но банкомат несколько раз выдавал ошибку. Мужчина ушёл, однако вскоре получил сообщение о том, что указанная сумма была выдана. Вернувшись к банкомату, денежных средств пострадавший не нашёл.

Ущерб составил 3 000 леев. Подозреваемому в краже грозит до 67 500 леев штрафа, неоплачиваемые работы от 120 до 240 часов или лишение свободы сроком до 4 лет.

Всех узнавших мужчину на видео просят сообщить имеющуюся информацию по телефону:060 275 017. Конфиденциальность источников информации гарантирована.

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