Воспользовался моментом: подросток украл портмоне у нетрезвого прохожего (ВИДЕО)

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В Кишинёве задержали 16-летнего правонарушителя.

В конце февраля в полицию сектора Рышкановка обратился мужчина. Пострадавший рассказал, что пока шёл домой в нетрезвом виде, у него пропал бумажник с документами и деньгами. Мужчина оценил ущерб в 64 400 леев.

Действия злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения. Подозреваемый был установлен и задержан, он признал свою вину. За кражу ему грозит штраф до 42 500 леев, неоплачиваемые работы в пользу общества от 180 до 240 часов или до 2 лет тюрьмы.

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