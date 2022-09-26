Воспользовался моментом: рецидивист стащил телефон у сотрудницы медцентра (ВИДЕО)

0

Полиция задержала 29-летнего жителя Хынчештского района, подозреваемого в краже телефона у работницы медицинского центра в Кишинёве.

Находясь в помещении, мужчина воспользовался невнимательностью сотрудницы, которая оставила свой телефон на ресепшене, и украл его. Сумма ущерба составила 16 000 леев. Момент преступления попал на камеру видеонаблюдения.

В результате следственных мероприятий правоохранители идентифицировали и задержали подозреваемого. Выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений. На этот раз ему грозит штраф в размере до 67 500 леев, исправительные работы на срок до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.