Воспользовались ситуацией: двое приятелей напоили и обокрали знакомую

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С заявлением о пропаже банковской карты в милицию г. Бендеры обратилась 50-летняя горожанка.

Потерпевшая рассказала: неделю назад к ней в гости приходили двое приятелей. Вместе они распивали спиртные напитки. После ухода гостей женщина не смогла найти свою кредитку. А через некоторое время на телефон стали приходить СМС-оповещения о снятии денежных средств, пишет mvdpmr.org.

Сотрудники милиции изучили записи с камер видеонаблюдения. Злоумышленники успели потратить некоторую сумму на продукты, сигареты, алкоголь.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За хищение чужого имущества приятелям может грозить до 5 лет лишения свободы.

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