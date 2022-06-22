Воспользовалась положением: подвыпившая гостья ограбила приятеля-инвалида

Воспользовалась положением: подвыпившая гостья ограбила приятеля-инвалида

С заявлением в милицию обратился рыбничанин. Мужчина пояснил, что у него в гостях была знакомая. Женщина взяла его мобильный телефон и ушла с ним.

В тот же день правоохранители установили местонахождение подозреваемой. Ранее судимая 22-летняя жительница Рыбницы пояснила, что в гостях выпивала. В какой-то момент телефон прикованного к инвалидной коляске приятеля положила в свой карман и унесла, пишет mvdpmr.org.

Мужчина решил обратиться за помощью к правоохранителям. Телефон изъят и будет возвращён законному владельцу. В отношении подозреваемой решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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