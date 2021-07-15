Воспользовалась моментом: рыбничанка украла забытый клиентом банка кошелёк

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О пропаже кошелька с крупной денежной суммой правоохранителям сообщил 27-летний житель Рыбницы.

В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина пришёл в местный филиал одного из банков, чтобы получить перевод. Работник финансового учреждения пояснил, что какое-то время надо будет подождать. Мужчина забрал свои документы и вышел на улицу покурить. Спустя несколько минут понял, что забыл кошелёк у кассы. Однако, вернувшись, оставленного имущества уже не нашёл.

Правоохранители изучили записи с камер наблюдения. Момент хищения попал в объектив. Какая-то женщина подошла к окошку, заприметив чужое портмоне, сначала придвинула его к себе поближе, а затем положила в сумку.

Личность подозреваемой установили. Ею оказалась рыбничанка 66 лет. Часть денег из похищенного кошелька, 5000 из 25 000 российских рублей, она уже успела потратить на личные нужды. Остальная сумма была изъята и возвращена заявителю.

По факту кражи проводится доследственная проверка.

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